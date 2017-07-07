Армения должна выполнить резолюции СБ ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана – французский сенатор

2017-07-07 17:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Для решения нагорно-карабахского конфликта позиция Армении в процессе переговоров должна быть более конструктивной, чего мы в последнее время не наблюдаем, сказал Trend французский сенатор, председатель группы дружбы Франция-Кавказ Андре Ришар.

Андре Ришар в числе других французских парламентариев подписал обращение к президенту Франции с требованием оказать давление на Ереван в связи с обстрелом Арменией мирного населения Азербайджана.

Ришар отметил, что Армения должна выполнить резолюции Совбеза ООН, требующие вывода войск с оккупированных территорий.

«Отношения России и Армении особенно крепкие, кроме того, прямое взаимодействие президентов двух сторон нагорно-карабахского конфликта с президентом России Владимиром Путиным могло бы, бесспорно, иметь очень важные последствия для решения конфликта», - сказал сенатор.

По словам Ришара, Россия и остальные сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут поспособствовать подвижкам в решении этого конфликта.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)