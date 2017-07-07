Сегодня день рождения «Алекпера Ами»

2017-07-07 17:12 | www.oxu.az | 3

Исполняется 56 лет со дня рождения главного режиссера Кукольного театра имени Абдуллы Шаига, лауреата премий «Хумай» и «Гызыл Дервиш», заслуженного артиста Алекпера Гусейнова.

Как передает Oxu.Az, Алекпер Гусейнов, известный как Алекпер Ами, в течение долгих лет работал в Азербайджанском театре кукол и в Театре юного зрителя. Из 46 лет своей жизни 26 лет он отдал детям.

За большие заслуги в театральной деятельности в 2007 году он был награжден международным «Орденом улыбки», став первым азербайджанцем, получившим эту престижную награду.

Алекпер Гусейнов умер 2 августа 2007 года. Он болел гепатитом C.

Актер приходился племянником ведущей Шаргийе Гусейновой.

А.С.

