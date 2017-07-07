Сепаратисты признали ранение своих военнослужащих

2017-07-07 17:18 | www.oxu.az | 6

Армянские сепаратисты заявили об осколочном ранении трех своих военнослужащих.

Как передает Oxu.Az, ранение получили Гаспарян Роберт Новрузович,1969-года рождения, Арутюнян Амбарцум Карапетович, 1997 года рождения, Бадалян Вахе Гагикович, 1998-го года рождения.

Напомним, что для предотвращения вновь готовящейся целенаправленной провокации со стороны Армении и возмездия за убийство мирных жителей в селе Алханлы 7 июля Вооруженные силы Азербайджана нанесли точечные огневые удары по приведенным в боеготовность силам армянской армии, в частности по выбранным целям в районе расположения батальона обороны.

По предварительным данным, в результате этой деятельности азербайджанских войск в направлении Физули-Ходжавенд уничтожено много живой силы подразделений противника, входящих в центр подразделений батальона, несколько единиц военной техники было полностью выведено из строя, полностью разрушено несколько объектов военной инфраструктуры.

Н.О.

