Bakcell проводит новые обучающие семинары для участников программы Applab

2017-07-07 17:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, проводит обучающие семинары для участников программы Applab, направленные на обеспечение их устойчивого развития. Участники семи проектов, разрабатывающихся в инкубационном центре компании, смогут повысить свою квалификацию, посетив тренинги посвященные следующим темам:

- Мастер-класс по Питчингу

- Интенсивный курс по Концепции Trend а

- Интенсивный курс Ознакомление с «Блок-чейнами»

- Интенсивный курс по Развитию Связей с Инвесторами

- Курс по Поддержанию Продуктивной Команды

- Интенсивный курс по Развитию Стратегии и Коммерциализации

Каждый обучающий семинар состоит из теоретической части и ситуационного исследования. В целом, программа включает в себя 28 часов обучения.

Данные тренинги, организованы совместно с “Тренинг-центром CAC”, являющимся одним из ведущих центров страны, по предоставлению таких услуг как тренинги, аттестация и консалтинг.

Программа AppLab это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий, от начальной стадии до стадии готового продукта на региональном уровне. В рамках этой программы, молодые разработчики могут пользоваться всеми преимуществами офиса «AppLab», расположенного на третьем этаже, на улице У. Гаджибекова 48 (рядом с парком Сахиль), оснащённого столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также пользоваться самым передовым оборудованием для тестирования своих продуктов. Специальная команда специалистов, состоящая из представителей компаний Bakcell и Qualcomm, а также других партнеров AppLab, предоставляет молодым разработчикам свои советы по разработке и внедрению пилотных версий новых продуктов, отвечающих широкому спектру требований местного и международного рынка

Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите сайт bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите bakcell.com/az/news (или bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых ею услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55.