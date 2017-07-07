Поставка газа в соседние страны – на повестке дня Ирана

2017-07-07 17:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Экспорт газа в Европу не входит в число главных приоритетов Ирана, но соседние страны и Индия являются основными приоритетами Ирана, заявил заместитель иранского министра нефти по международным и коммерческим вопросам Амир Хосейн Заманиниа в пятницу, сообщает IRNA.

В интервью агентству Заманиния сказал, что Иран как страна с большими запасами газа должен иметь программу для экспорта газа в Европу в долгосрочной перспективе. «Однако европейский газовый рынок перегружен», отметил он.



«Реализация Совместного всеобъемлющего плана действий и снятие санкций с Исламской Республики Иран предоставило хорошую возможность для экспорта газа в соседние государства», сказал он.



Согласно официальному сайту Национальной иранской компании по экспорту газа, природный газ более востребован по сравнению с другими формами энергоносителей. По запасам природного газа Иран занимает второе место в мире после России.

(Автор: Эльмира Таривердиева)