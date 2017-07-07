ВС Азербайджана нанесли удары по приведенным в боеготовность силам армянской армии (версия 2)

2017-07-07 17:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения планируемой армянской стороной очередной провокации в пятницу Вооруженные силы Азербайджана нанесли точные огневые удары по приведенным в боеготовность силам армянской армии.

Как сообщает пресс-служба минобороны, согласно полученной командованием ВС Азербайджана достоверной информации, армянские военные формирования были приведены в боевую готовность для осуществления очередной провокации.

С целью предотвращения планируемой очередной провокации и отмщения за погибших в селе Алханлы мирных жителей, ВС Азербайджана нанесли точные огневые удары по приведенным в боеготовность силам армянской армии, в частности по намеченным целям в районе обороны батальона армянской армии.

По предварительным данным, в результате осуществленных ВС Азербайджана действий на Физули-Ходжавендском направлении фронта, значительная живая сила подразделений, входящих в район обороны батальона противника, была уничтожена, несколько единиц боевой техники полностью выведены из строя и разрушены объекты военной инфраструктуры.

С целью нанесения незамедлительного ответного удара по вражеским целям и пресечения действий противника, которые могут быть направлены против мирного населения и личного состава, все виды и рода войск Вооруженных сил Азербайджана приведены в готовность для боевого применения.

В настоящее время оперативная обстановка на всей линии фронта полностью контролируется ВС Азербайджана.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)