В Азербайджане создается Ассоциация производителей мебели (ФОТО)

2017-07-07 17:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается Ассоциация производителей мебели, сказал в пятницу заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на мероприятии на тему "Повышение роли ассоциаций: обмен опытом между Азербайджаном и Турцией".

По словам замминистра, создание ассоциации послужит дальнейшему развитию сферы производства мебели в стране.

"В настоящее время ведутся работы по регистрации ассоциации, председательство в которой будет отдано компании Embawood", - сказал Сафаров.

Замминистра также отметил, что в будущем планируется подписание меморандума о взаимопонимании с Ассоциацией производителей мебели Турции.

По словам Сафарова, создание экспортного потенциала производителей мебели важно, как для Азербайджана, так и для Турции.

"На рынке производства мебели существует очень высокая конкуренция. Мы проделываем огромную работу для развития данной сферы в стране. Результатом этой работы можно считать то, что производство мебели в стране растет с каждым годом. Считаю, что эта тенденция будет продолжительной, так как в стране сформировались компании, специализирующиеся в данной сфере", - сказал Сафаров.

Генеральный секретарь Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Орхан Байрамов, в свою очередь, отметил, что в будущем на мебельном рынке страны может быть применена политика специализации.

"Это может произойти после достаточного расширения рынка. Подобное мы уже видели на рынке страхования страны. Кроме того, создаваемая Ассоциация может заняться подготовкой электронного каталога мебели, производимой в стране, и организацией профильных выставок", - сказал Байрамов.

(Автор: Анвар Мамедов)