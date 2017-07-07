В Instagram массово блокируются аккаунты пользователей

2017-07-07 17:48 | www.oxu.az | 3

В соцсети Instagram пользователи столкнулись с массовыми уведомлениями об удалении и блокировке аккаунтов. Через Twitter и Facebook многие уже обратились к администрации соцсети с требованием восстановить аккаунты, передает Oxu.az со ссылкой на BuzzFeed.

«Instagram удаляет подписчиков. Число моих упало до 25,1 тысячи», - отметил один из пользователей.

В то же время руководство Instagram отметило, что причиной сбоя послужила системная ошибка, которая вызвала блокировку аккаунтов.

Издание отмечает, что многие пользователи увидели сообщение о том, что содержание их страниц является недопустимым. В итоге подписчики поспешили удалить свои аккаунты, не дожидаясь восстановления. А тем временем, администрация работает над возвратом учетных записей.