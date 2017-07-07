Раненная армянами гражданка Азербайджана переведена в Горадизскую больницу

2017-07-07 17:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Раненная во время обстрела армянами села Алханлы Физулинского района Азербайджана Сальминаз Гулиева переведена из военного госпиталя, в который была помещена, в больницу, сообщил Trend в пятницу главврач Физулинской центральной районной больницы Натиг Шукюров.

По его словам, Гулиева сегодня была переведена в Горадизскую городскую больницу, находящуюся в подчинении Физулинской центральной районной больницы.

«Все осколки были извлечены из тела пострадавшей. В повторной операции необходимости нет. Ее состояние улучшается, его можно считать удовлетворительным. В настоящее время больная находится под постоянным контролем», - сказал глааврач.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)