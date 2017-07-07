Весь мир должен знать о бесчеловечном преступлении Армении - глава религиозной общины горских евреев Баку

2017-07-07 17:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Очередная армянская провокация против Азербайджана, в частности против мирных граждан, – это преступление против человечества, сказал в пятницу Trend председатель религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев.

“Это преступление против детей и женщин не вписывается ни в какие рамки и стандарты мирного времени. Такие действия чужды человечеству. Страны могут находиться в состоянии войны, но совершение подобных действий против мирных граждан – преступление», - сказал он.

По словам Евдаева, эти преступные действия Армении должны быть наказаны.

Оставаясь безнаказанной, Армения и дальше будет продолжать осуществлять подобные преступления, сказал Евдаев.

«Мы, проживающие в Азербайджане евреи, решительно осуждаем преступные действия Армении против Азербайджана и его мирных граждан и сделаем все, чтобы весь мир знал об этом бесчеловечном преступлении со стороны Армении. Мы – азербайджанцы, а Азербайджан – испокон веков наша Родина, мы вместе с азербайджанским народом и государством», - сказал глава общины.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)