Прооперирован заслуженный артист Азербайджана

2017-07-07 18:17 | www.oxu.az | 4

Прооперирован актер Академического национального драматического театра, заслуженный артист Ильхам Гусейнов.

Об этом Oxu.Az сообщил врач актера Джафар Насирли.

Он отметил, что состояние Ильхама Гусейнова нормальное: «Операция прошла успешно. Больной сегодняшний день проведет в реанимации, а с завтрашнего дня будет переведен в палату».

Отметим, что актер, страдающий артрозом, был прооперирован в Хирургическом корпусе Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

A.M.