Азербайджан может открыть торговые дома в Европе и Азии - замминистра

2017-07-07 17:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может в будущем открыть торговые дома в Европе и Азии, сказал в пятницу журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

"В настоящее время ведутся переговоры по открытию торговых домов Азербайджана в России и Украине. Кроме того, мы получаем большое количество обращений из европейских и азиатских стран. Мы оцениваем эти предложения, и не исключено, что будем постепенно расширять нашу сеть торговых домов и рекламировать азербайджанскую продукцию", - сказал замминистра.

Коснувшись назначения новых торговых представителей Азербайджана, Бабаев отметил, что они будут назначены после анализа результатов деятельности первых трех торгпредов Азербайджана в России, ОАЭ и Китае [они были назначены в 2017 году].

"В первую очередь было запланировано назначение торговых представителей в три страны, что и было сделано. Мы проанализируем результаты их деятельности, и если эффективность данного механизма будет доказана, то в будущем, в случае необходимости, число торговых представителей будет увеличено", - сказал Бабаев.

(Автор: Анвар Мамедов)