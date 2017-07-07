Убийцы маленькой Захры и ее бабушки не должны оставаться безнаказанными - глава Palmali

2017-07-07 17:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Убийцы маленькой Захры и ее бабушки не должны оставаться безнаказанными.

Об этом в пятницу сказал азербайджанский предприниматель, президент группы компаний Palmali Мубариз Мансимов, комментируя очередную армянскую провокацию, в результате которой погибли и ранения получили мирные жители села Алханлы Физулинского района Азербайджана.

Мансимов отметил, что двухлетняя Захра и ее бабушка были зверски убиты армянской армией.

«Это террор и фашизм. Атаки на мирное население абсолютно неприемлемы. Весь мир должен знать об этом и не должен молчать», - сказал предприниматель.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)