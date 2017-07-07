Падение нефтяных котировок усилилось на фоне роста добычи в США

2017-07-07 18:37 | www.oxu.az | 4

Снижение мировых цен на «черное золото» ускорилось в ходе торгов днем в пятницу на данных о значительном росте нефтедобычи в США на минувшей неделе.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 2,89% до 46,72 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) обвалилась к этому времени на 2,99% до 44,16 долларов за баррель. С начала недели Brent подешевела на 2,5%, WTI — на 4,1%, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным Минэнерго США, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась на 88 тыс. баррелей в сутки до 9,338 млн баррелей. На предыдущей неделе показатель упал на 100 тыс. баррелей в сутки из-за тропического шторма «Синди» и профилактических работ на месторождениях на Аляске. Между тем, товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, бензина — на 3,67 млн баррелей, дистиллятов — на 1,85 млн баррелей. Совокупное падение резервов (13,4 млн баррелей) было максимальным с сентября.

«Нефть остается волатильной и не смогла удержать рост, даже несмотря на сильное сокращение запасов в Штатах, - указал аналитик HSH Nordbank AG Ян Эдельман. - Для ребалансировки рынка требуется несколько недель существенных снижений запасов подряд».