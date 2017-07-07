Протестующие против G20 не выпустили Меланию Трамп

2017-07-07 18:49 | www.oxu.az | 4

Первая леди США Мелания Трамп не смогла принять участие во встрече супругов лидеров Большой двадцатки, поскольку протестующие заблокировали выезд, передает Oxu.Az со ссылкой на Focus.

Участники митинга против саммита G20 заблокировали выезд из гостевого дома сената Гамбурга, где остановилась Мелания Трамп.

«Мы не получали от полиции разрешения покинуть гостевой дом», - сообщила журналистам агент первой леди США.

Отметим, что в гостевом доме сената Гамбурга чете Трампов пришлось поселиться из-за того, что Белый дом слишком поздно озаботились вопросом размещения, и в результате ни в одном из лучших отелей города не осталось мест.

Протесты в Гамбурге проходят со вчерашнего дня. Демонстранты поджигают машины и кидают в полицию бутылки. Правоохранителям приходится применять водометы и слезоточивый газ.