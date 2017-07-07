В какие страны Азербайджан в 2017 году направит экспортные миссии?

2017-07-07 17:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан до конца 2017 года направит экспортные миссии в Россию, Казахстан, Саудовскую Аравию и в Европу, сказал в пятницу журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам замминистра, направления экспортных миссий определяются на основании обращений экспортеров.

"Мы регулярно получаем запросы и обращения от наших экспортеров и по просьбе большинства из них организуем экспортные миссии в ту или иную страну. Кроме вышеуказанных направлений возможен еще ряд экспортных миссий в другие страны", - сказал Бабаев.

Как ранее сообщал глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций Руфат Мамедов, экспортная миссия в Россию состоится в сентябре, а в октябре азербайджанские экспортеры посетят Китай.

Отметим, что с начала года Азербайджан уже направил экспортные миссии в Катар (в феврале) и Казахстан (в апреле), а также в Германию, Афганистан и Пакистан.

В рамках запущенного в ноябре прошлого года механизма продвижения национального бренда Made in Azerbaijan уже были организованы экспортные миссии (Китай, Дубай, Афганистан, Пакистан, Катар, Германия, Казахстан) с участием местных производителей. Успех был моментальным. Согласно подписанным договорам, в ходе первых экспортных миссий, начался экспорт красного вина в Китай и продовольственных продуктов в ОАЭ, которые являются новыми рынками для Азербайджана.

Также достигнуты договорённости по экспорту мёда в Дубай, гранатового сока на европейские рынки, фруктовых соков в Афганистан и Пакистан, труб, изделий из полиэтилена в Пакистан, а в Катар уже началась поставка уличной и городской мебели. Кроме того, на выставках в Дубае (Gulfood 2017) и Германии (Prowein), где азербайджанские компании принимали участие единым стендом, получены заказы на экспорт лесных орехов в Испанию, с также проведены переговоры по экспорту фруктов и овощей, фруктовых соков, мёда, сухого молока, мяса, чая, орехов в страны Персидского залива и выходу в торговые сети, действующие в этом регионе. Также велись переговоры по поставкам в Казахстан лимонада, минеральных вод и нафталановой мази.

(Автор: Анвар Мамедов)