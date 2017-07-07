В Ганновере пройдет акция протеста против армянской провокации, в результате которой в Азербайджане погибли мирные жители

2017-07-07 18:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По инициативе Группы дружбы Германия-Азербайджан, функционирующей в Ганновере, в субботу в 18:00 в этом городе пройдет акция протеста против армянского террора, говорится в пятницу в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Общество призвало азербайджанских соотечественников, проживающих в Ганновере и близлежащих городах, присоединиться к завтрашней акции.

«Нас сильно потрясло зверство, которое вооруженные силы Армении совершили в селе Алханлы Физулинского района. Азербайджанская диаспора земли Нижняя Саксония, как и функционирующие во всем мире многочисленные азербайджанские диаспорские организации, приняла решение провести акцию протеста в связи с последними событиями», - говорится в обращении.

Общество призывает всех принять участие в этой акции и донести свой правый голос до немецкой общественности.

В ходе акции протеста прозвучат лозунги «Саргсян – детоубийца!», «Нет - детским смертям!», «Оккупационная армия должна покинуть азербайджанские территории!» и др.

Мировая общественность будет проинформирована о захватнической политике и политике геноцида Армении, обстреле гражданских лиц военнослужащими страны-оккупанта и о гибели мирного населения от армянских пуль.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)