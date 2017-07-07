Минобороны: Мы отомстили за смерть 2-летней Захры – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-07-07 18:51 | www.oxu.az | 4

Враг понес тяжелые потери.

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры нанесённых огневых ударов на приведенные в состояние боевой готовности силы, а также на район обороны батальона армянской армии.

Oxu.Az представляет эти кадры:

16:12

По полученной командованием Вооруженных сил Азербайджана точной информации, армянские военные формирования в очередной раз приведены в состояние боеготовности для совершения очередной провокации.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Для предотвращения вновь готовящейся целенаправленной провокации со стороны Армении и возмездия за убийство мирных жителей в селе Алханлы 7 июля Вооруженные силы Азербайджана нанесли точечные огневые удары по приведенным в боеготовность силам армянской армии, в частности по выбранным целям в районе расположения батальона обороны.

По предварительным данным, в результате этой деятельности азербайджанских войск в направлении Физули-Ходжавенд уничтожено много живой силы подразделений противника, входящих в центр подразделений батальона, несколько единиц военной техники было полностью выведено из строя, полностью разрушено несколько объектов военной инфраструктуры.

В настоящее время оперативная обстановка по всей линии фронта находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.

A.M.

