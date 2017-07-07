ПА ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан немедленно начать субстантивные переговоры

2017-07-07 18:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Несмотря на возражения делегации Армении, ПА ОБСЕ приняла еще одно важное предложение вице-президента структуры Азая Гулиева.

На проведенном в пятницу заседании комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности был обсужден проект резолюции «О расширении взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и благосостояния в регионе ОБСЕ".

Согласно внесенному по предложению Азая Гулиева в пункт 24 резолюции изменению, «ПА, выступая с чувством глубокого сожаления по поводу отсутствия прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, призывает стороны немедленно начать субстантивные переговоры для скорейшего нахождения устойчивого решения конфликта, а сопредседателей Минской группы ОБСЕ – в два раза увеличить усилия с этой целью».

В своем выступлении в связи с вышеуказанным дополнением Гулиев отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня создания Минской группы ОБСЕ, однако с сожалением стоит отметить, что этому институту до сих пор не удалось добиться каких-либо реальных результатов. Целью дополнения является направить своеобразный сигнал со стороны ПА ОБСЕ сторонам конфликта.

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Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

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(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)