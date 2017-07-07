Выделены средства на строительство автодороги в Сабирабадском районе

2017-07-07 18:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Галагайын-Османлы-Чёль Бешдяли-Залгараагадж-Чёль Агамаммедли-Азадкенд-Муган Гянджяли в Сабирабадском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Галагайын-Османлы-Чёль Бешдяли-Залгараагадж-Чёль Агамаммедли-Азадкенд-Муган Гянджяли, соединяющей 15 населенных пунктов с населением 41 тысяча человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено 14,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.