Президент выделил деньги на строительство дороги

2017-07-07 19:34 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Галагайын – Османлы - Чел-Бешдели –Залгараагадж - Чел Агамамедли – Азадкенд - Мугань Гянджали Сабирабадского района.

Как передает Oxu.Az, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Галагайын – Османлы - Чел-Бешдели –Залгараагадж - Чел Агамамедли – Азадкенд - Мугань Гянджали, соединяющей 15 населенных пунктов, где проживают 41 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 14,4 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

C.Б.

