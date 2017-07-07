В выходные в Баку сохранится прохладная погода

2017-07-07 18:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром в некоторых местах полуострова грозовые дожди, ветер умеренный северо-западный, временами усиливающийся, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-24, днем - 27-32, в Баку ночью – 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится от 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 22-23, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В ближайшие два дня относительно прохладная погода, установившаяся на Абшеронском полуострове, с временами усиливающимся северным ветром будет благоприятной для метеозависимых людей.

В субботу в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни, возможен град. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью температура 20-24, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)