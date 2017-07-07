ПА ОБСЕ отклонила предложение армянских депутатов

2017-07-07 18:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На заседании в пятницу комитета по безопасности и политическим вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске обсуждался проект резолюции о расширении сотрудничества и взаимного доверия во имя мира и благоденствия в регионе ОБСЕ.

На заседании делегации Армении и Азербайджана выступили с предложениями о внесении дополнений в проект резолюции.

ПА ОБСЕ отклонила предложение армянских депутатов о внесении в резолюцию принципа самоопределения народов.

Ассамблея большинством голосов приняла два важных предложения вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева.

Согласно изменению, предложенному Гулиевым в статью 8 резолюции, отмечены принципы урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ, а также решение проблемы только в рамках территориальной целостности, признанных международным сообществом границ и суверенитета стран, вовлеченных в конфликт.

Согласно другому изменению в статью 14 резолюции, предложенному Азаем Гулиевым, отмечается добровольное, безопасное, достойное и беспрепятственное возвращение на родные земли беженцев и вынужденных переселенцев в регионе ОБСЕ и выражается обеспокоенность в связи с гуманитарным положением людей, лишенных имущественного права.

Комитет продолжает свою работу.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)