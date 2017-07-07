Азербайджанские дети - армянам: Нельзя убивать детей! (ВИДЕО)

2017-07-07 18:41 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Юные ученики Творческой академии заслуженной артистки Азербайджана Айбениз Гашимовой записали видеоролик в знак протеста в связи с убийством двухлетней Захры армянскими оккупантами, сообщила Trend Life Айбениз Гашимова.

Композиция начинается мугамом «Карабах шикести» и завершается посланием «Армяне, нельзя убивать детей!».

«Убийство ни в чем не повинных детей – это преступление перед человечеством, и виновные в трагедии обязательно должны понести самое суровое наказание. Совершенное в Алханлы напоминает то, что было совершено в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда были жестоко убиты 63 ребенка. Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий, проведя политику этнической чистки, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Оккупанты должны убраться с наших земель!», - сказала Trend Life Айбениз Гашимова.

Отметим, что 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82 - и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Автор: Вугар Иманов)