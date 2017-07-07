Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы СМИ во время встречи

2017-07-07 19:01 | www.trend.az | 9

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ во время своей двусторонней встречи на саммите G20 в Гамбурге, несмотря на сильнейший ажиотаж вокруг переговоров, передает РИА Новости.

Главы двух государств прошли в комнату переговоров, после чего туда пригласили журналистов. Лидеры к этому моменту уже заняли места в креслах, рядом с ними сидели главы внешнеполитических ведомств.

Журналисты, которых было немногим более 30 человек, моментально заполнили комнату. После этого сначала Трамп, а затем Путин сказали несколько слов, согласившись с важностью такого прямого диалога. Сделав эти краткие заявления, лидеры дали понять, что открытая для прессы часть встречи завершилась.

Журналисты наперебой стали выкрикивать свои вопросы, заглушая при этом друг друга. Путин и Трамп не отреагировали на эти просьбы и продолжили вполголоса разговаривать. На просьбу еще раз пожать руки президенты тоже не откликнулись.

Суета представителей СМИ вызвала улыбки и у президентов, и у министров. После того, как журналисты удалились, встреча продолжилась в закрытом режиме.

Отмечается, что президент России Владимир Путин заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, что рад познакомиться с ним; лидеры пожали друг другу руки. Глава российского государства сказал, что хочет обсудить двусторонние отношения и вопросы международной повестки и надеется на результативность их встречи.