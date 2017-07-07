Грузинские медиа о кровавых преступлениях Армении против Азербайджана

2017-07-07 19:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Грузинские сайты newpress.ge и nsp.ge распространили информацию о провокации и кровавых преступлениях, совершенных 4 июля армянской армией в селе Алханлы Физулинского района, говорится в пятницу в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

В материалах, отправленных этим сайтам Общественным объединением "Borçalı irəli", сообщается о гибели Сахибы Аллахвердиевой и Захры Гулиевой и ранении другого гражданского лица - Сальминаз Гулиевой в результате прицельного и преднамеренного обстрела армянскими вооруженными силами из 80- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов мирного населения и гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района.

Сообщается, что нанесен ущерб и гражданским объектам.

В материалах также приводится позиция МИД Азербайджана, в которой подчеркивается, что убийство пожилой женщины и ее двухлетней внучки в результате провокации армянских вооруженных сил, ранение других гражданских лиц и нанесение ущерба гражданским объектам, как акт вандализма, еще раз доказывают террористическую сущность Армянского государства.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)