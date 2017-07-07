Главы G20 в совместном коммюнике затронут тему Парижского соглашения

2017-07-07 19:16 | www.trend.az | 5

Лидеры "большой двадцатки" упомянут односторонний выход США из Парижского соглашения по климату в совместном коммюнике, передает РИА Новости со ссылкой на проект документа, оказавшийся в распоряжении агентства Франс Пресс.

По данным агентства, девятнадцать стран намерены подчеркнуть свою приверженность соглашению и заявить, что оно не подлежит пересмотру.

В июне Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам, а кроме того, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату уже вступило в силу. Оно определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.