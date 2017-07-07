В Гамбурге задержана большая группа левых радикалов, протестующих против саммита G20

2017-07-07 19:17 | www.trend.az | 4

Правоохранители Гамбурга в ходе акций протеста против саммита "Большой двадцатки" (G20) задержали большое число левых радикалов, прибывших в страну из Франции, Нидерландов, Швеции, передает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.

Многим левым радикалам было отказано во въезде в страну в последние несколько дней. Среди них члены леворадикального движения из Италии, которые хотели доехать до Гамбурга в поезде из Швеции. Еще двум людям не разрешили въезд в ФРГ уже на территории гамбургского аэропорта.

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии предполагает, что большое число групп агрессивно настроенных радикалов тайно приехали в Гамбург в преддверии саммита, при этом они целенаправленно обходили пограничный контроль.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.

В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершено нападение на несколько полицейских автомобилей, служебный вертолет обстрелян сигнальной ракетой.