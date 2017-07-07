40 турецких НПО приняли обращение, осуждающее провокацию Армении против Азербайджана

2017-07-07 19:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По инициативе Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) 40 турецких НПО приняли совместное обращение в связи с гибелью Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой в результате обстрела 4 июля армянскими вооруженными силами села Алханлы Физулинского района, говорится в пятницу в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Обращение было направлено международным организациям, занимающимся защитой прав человека.

В документе говорится, что Армения - преступное государство, оккупировавшее азербайджанские территории, неоднократно совершившее геноцид, включая Ходжалинский геноцид

Отмечается, что до тех пор, пока армянские вооруженные силы не будут безоговорочно выведены с азербайджанских земель, в регионе невозможно будет восстановить мир и стабильность.

В обращении осуждается покровительство Армении со стороны государств, проводящих политику двойных стандартов, и содержится требование, чтобы цивилизованные, миролюбивые государства дали справедливую оценку произошедшей трагедии

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)