Немецкая полиция нашла полмиллиарда украденных адресов почты и паролей

2017-07-07 19:51 | www.trend.az | 5

Федеральное управление уголовной полиции Германии обнаружило в сети банк данных, в котором собраны более 500 миллионов адресов электронной почты с паролями, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

Как говорится в заявлении правоохранителей, данные были собраны в результате отдельных хакерских атак и копились в течение долгого времени. Они были обнаружены на некой подпольной платформе.

По данным журнала, пользователи могут проверить, не были ли затронуты адреса их электронной почты, используя специальную платформу, разработанную Институтом Платтнера.

Spiegel также отмечает необходимость придумывать разные пароли для каждой социальной сети и регулярно их обновлять.