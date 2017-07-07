Азербайджанцы Австралии обратились к главе МИД в связи с армянской провокацией в Алханлы

2017-07-07 20:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ассоциация азербайджанцев Австралии, функционирующая в этой стране, обратилась к министру иностранных дел Джулии Бишоп в связи с гибелью гражданских лиц - Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой в результате обстрела армянской армией села Алханлы Физулинского района, говорится в сообщении Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, распространенном в пятницу.

В обращении говорится, что эта трагедия еще раз доказывает, насколько серьезную угрозу для региона представляет продолжение оккупации азербайджанских территорий, а также террористическую и захватническую сущность Армянского государства.

«Артиллерийский обстрел армянскими ВС мирного азербайджанского населения и гражданских объектов доказывает, что Армянское государство продолжает нарушать нормы международного права, международное гуманитарное право и права человека, в частности Женевскую конвенцию 1949 года, конвенции по правам ребенка и по защите основных свобод и прав человека», - говорится в обращении.

В документе отмечается, что международные организации, а также мировая общественность не должны оставаться безучастными к этой трагедии, должны принять жесткие меры в отношении захватчика - Армении в соответствии с требованиями международного права.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)