Путин и Трамп завершили переговоры - ОБНОВЛЕНО

2017-07-07 20:27 | www.apa.az | 5

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, беседа продолжалась 2 часа 15 мин. Она стала первой личной встречей президентов. До этого лидеры общались лишь по телефону.

Начиная переговоры, Путин и Трамп высказались в пользу развития диалога. Беседа лидеров прошла без присутствия прессы. Во встрече принимали участие только главы внешнеполитических ведомств РФ и США.

***

18:37

В Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) начались переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», в переговорах также принимают участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел Сергей Лавров и переводчики.

Ожидается, что переговоры будут ограниченными по времени, однако президенты России и США успеют обсудить большой круг вопросов. Среди ключевых тем повестки — Сирия, Украина, ситуация на Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.