Греция получит от ЕС 8,5 миллиарда евро

2017-07-07 20:31 | www.oxu.az | 5

Совет директоров Европейского стабилизационного механизма (ESM) одобрил выделение Греции третьего транша финансовой помощи объемом 8,5 миллиарда евро.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, cоответствующая информация содержится в сообщении ESM, опубликованном в пятницу, 7 июля.

ESM отмечает, что транш будет предоставлен Афинам частями. Большая часть суммы — 7,7 миллиарда евро — может быть перечислена Греции в понедельник, 10 июля.

Ранее, 24 июня, международное агентство Moody's впервые за два года повысило рейтинг Греции — с Caa3 до Caa2. Среди причин для улучшения оценки Moody’s назвало намечающиеся признаки стабилизации экономики страны и успешное согласование получения третьего транша помощи.

Летом 2015 года Греция и Евросоюз договорились о программе выхода из долгового кризиса. Афины получат 86 миллиардов евро в течение трех лет. В обмен на это в стране должен быть введен режим экономии, предусматривающий, в частности, реформу налоговой и пенсионной систем.

C.Б.

