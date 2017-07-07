США уже 25 лет поддерживают развитие демократии в Азербайджане - посол

2017-07-07 20:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - США уже 25 лет поддерживают развитие демократии в Азербайджане, сказал посол этой страны в Азербайджане Роберт Секута на праздновании Дня независимости США в Баку в пятницу.

Отметим, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.

По словам Секуты, в День независимости народ США отмечает торжество демократии. Однако дипломат отметил, что демократия не является законченным процессом, она постоянно развивается, так происходит в каждом обществе.

"Демократия необходима для стабильности, процветания и успеха," - сказал посол.

Поэтому, по его словам, США уже 25 лет поддерживают развитие демократии в Азербайджане.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Новость обновляется