США уже 25 лет поддерживают развитие демократии в Азербайджане - посол
2017-07-07 20:13 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - США уже 25 лет поддерживают развитие демократии в Азербайджане, сказал посол этой страны в Азербайджане Роберт Секута на праздновании Дня независимости США в Баку в пятницу.
Отметим, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.
По словам Секуты, в День независимости народ США отмечает торжество демократии. Однако дипломат отметил, что демократия не является законченным процессом, она постоянно развивается, так происходит в каждом обществе.
"Демократия необходима для стабильности, процветания и успеха," - сказал посол.
Поэтому, по его словам, США уже 25 лет поддерживают развитие демократии в Азербайджане.
(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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