На протестах в Гамбурге 11 человек получили тяжелые ранения

2017-07-07 20:20 | www.trend.az | 5

В результате инцидента во время протестов в западной части Гамбурга 11 демонстрантов получили тяжелые ранения, еще у троих легкие травмы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Сообщается, что после "столкновений с оперативными силами" демонстранты забрались на ограждающую решетку, находящуюся на территории неназванной компании. Ограждение рухнуло, а находящиеся на нем люди упали с высоты около четырех метров.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.

В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит G20. Совершены нападения на несколько полицейских автомобилей, в вертолет правоохранителей была выпущена сигнальная ракета.