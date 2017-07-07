Принц Чарльз высоко оценил Центр традиционного искусства "Ичеришехер" (ФОТО)

2017-07-07 20:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Представители Центра традиционной культуры "Ичеришехер" приняли участие в "Фестивале Рамазана-2017", который прошел на Трафальгарской площади в Лондоне, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Мероприятие, которое проходит в третий раз, было организовано мэром Лондона. В фестивале участвовали также представители Королевской школы традиционных искусств Великобритании. В ходе фестиваля посетители ознакомились с образцами украшений в форме набати и геометрическими узорами, созданными на основе восьмиконечной звезды и относящиеся к исламскому искусству, а также образцами керамики, батика, ювелирными и деревянными изделиями, являющимися ручной работой студентов Центра традиционной культуры "Ичеришехер". Основной целью участия в фестивале было представление и продвижение на международном уровне культуры, традиционного искусства, мастерства и культурного наследия Азербайджана.

Королевская школа традиционных искусств Великобритании под патронажем принца Уэльского (Prince’s School of Traditional Arts) устраивает ежегодный Degree Show для своих выпускников с участием его величества, и в этом году участие в церемонии приняли студенты центра "Ичеришехер", а также начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекперов.

«Его королевское высочество принц Чарльз Уэльский высоко оценил деятельность Центра традиционного искусства "Ичеришехер". Выразил благодарность министру образования в Азербайджане за инициацию данного проекта, а также проявил большой интерес к нашей стране в целом, отметив свое желание обязательно ее посетить», - говорится в сообщении.

Центр традиционного искусства "Ичеришехер", являющийся совместным проектом Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Королевской школы традиционных искусств Великобритании под патронажем принца Уэльского, действует с октября 2012 года как учебно-творческий центр.

Основной целью проекта является воспитание и развитие навыков в области декоративно-прикладного искусства, создание современного дизайна, отражающего азербайджанское культурное наследие, а также продвижение данных работ на международной арене. В центре трудятся молодые мастера, которые получают образование на основе универсальных принципов в Британской школе.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ирина Парфёнова)