Роберт Секута: “США привержены процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта ”

2017-07-07 20:50 | www.apa.az | 5

США привержены процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта как в двустороннем формате, так и в рамках ОБСЕ.

Как передает АПА, об этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, произошедшее на днях страшное событие еще раз доказывает необходимость того, чтобы мирные переговоры по нагорно-карабахскому конфликту продвигались: «У нагорно-карабахского конфликта нет военного пути решения. Урегулирование конфликта возможно лишь посредством переговоров и мирным путем. Об этом говорилось и в письме президента США главе азербайджанского государств, так и в заявлениях других заинтересованных сторон. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ остаются приверженными этим заявлениям, но вопрос урегулирования зависит в первую очередь от политической воли самих сторон».