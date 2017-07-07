Сопредседатели МГ ОБСЕ должны выразить конкретное отношение к убийству мирных жителей в Алханлы - депутат

2017-07-07 20:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и международные организации должны выразить конкретное отношение к последней провокации, совершенной армянами - обстрелу гражданского населения села Алханлы Физулинского района, в результате которой погибли Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Муса Гасымлы.

Депутат отметил, что эта провокация агрессора не останется безответной, он получит достойный ответ.

Гасымлы добавил, что ответственность за все происходящее лежит на преступном правительстве Армении. «Постоянный прицельный обстрел гражданского населения вооруженными силами Армении, в частности убийство пожилой женщины и двухлетней девочки в селе Алханлы Физулинского района, говорит о захватнической, террористической сущности этого так называемого государства», - сказал депутат.

По его словам, прицельный обстрел гражданского населения, местности, где нет военнослужащих, направлен на то, чтобы испугать азербайджанцев. «Возвращение людей в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района по распоряжению Президента Ильхама Алиева беспокоит страну-агрессора. Оккупанты не могут удерживать армян в селах близ линии соприкосновения, они бегут», - сказал депутат.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)