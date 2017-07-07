Убийство армянской армией гражданских лиц - преступление против человечности - турецкий фонд

2017-07-07 20:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турецкий Фонд стратегических и социальных исследований группы "Мармара" распространил заявление в знак протеста против гибели мирных жителей села Алханлы Физулинского района в результате армянской военной провокации, совершенной четвертого июля.

Как сообщили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, в распространенном турецкими СМИ заявлении под названием "Убийство армией Армении гражданских лиц - преступление против человечности" отмечается, что оккупационная армия Армении не в первый раз убивает мирных жителей Азербайджана и разрушает гражданские объекты.

"Весь тюркский мир не должен забывать об этом преступлении", - говорится в заявлении.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)