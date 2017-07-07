Посол: У Карабахского конфликта нет военного пути решения

2017-07-07 21:06 | www.oxu.az | 7

США привержены процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, как в двустороннем формате, так и в рамках ОБСЕ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, произошедшее на днях страшное событие еще раз доказывает необходимость того, чтобы мирные переговоры по нагорно-карабахскому конфликту продвигались:

«У нагорно-карабахского конфликта нет военного пути решения. Урегулирование конфликта возможно лишь посредством переговоров и мирным путем. Об этом говорилось и в письме президента США главе азербайджанского государств, так и в заявлениях других заинтересованных сторон. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ остаются приверженными этим заявлениям, но вопрос урегулирования зависит в первую очередь от политической воли самих сторон».

С.Б.

