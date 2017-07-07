В Турции вынесли первый приговор по делу о попытке переворота

2017-07-07 20:59 | www.trend.az | 6

Суд Стамбула оправдал 23 солдат срочной службы по делу о захвате офиса губернатора Стамбула в ходе попытки переворота в июле 2016 года, передают турецкие СМИ.

Отмечается, что командир срочной службы Юсуф Йылдыз получил пожизненный срок заключения.

Отметим, что это первый приговор, который был вынесен в Стамбуле, по делам, связанным с попыткой переворота.

Суд постановил, что солдаты не имели никаких намерений в совершении преступления и оправдал их по всем пунктам обвинения.