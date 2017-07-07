Активы более 950 компаний в Турции переданы в Госфонд страхования вкладов

2017-07-07 21:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Активы 965 компаний в Турции переданы в Государственный фонд страхования вкладов (TMSF), сказал вице-премьер Нуреттин Джаникли, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Согласно сообщению, активы на общую сумму 41 миллиард лир переданы в управлениеTMSF.

По словам Джаникли, пять из этих компаний учреждены за рубежом.

Кроме того, сказал Джаникли, активы 107 физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, также переданы в TMSF.

Сообщается, что компании, активы которых переданы в TMSF, являются местными.

Названия компаний, активы которых переданы TMSF, не разглашаются.

В 2015 году один из крупнейших банков Турции Bank Asya полностью перешел под контроль TMSF.

В сентябре 2014 года Bank Asya закрыл 80 филиалов в Турции, выставив на продажу свои активы в пенсионном и страховом фондах.

В июле прошлого года TMSF приостановил работу Bank Asya.

Ранее сообщалось, что Bank Asya активно спонсировал движение Фетхуллаха Гюлена, который причастен к попытке военного переворота в Турции.

В июне этого года в рамах борьбы со сторонниками движения Фетхуллаха Гюлена в Турции задержаны бывшие руководители Bank Asya.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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