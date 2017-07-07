Путин обсудил с Трампом ситуацию в Украине и в Сирии

2017-07-07 21:10 | www.apa.az | 4

На первой встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудили ситуацию в Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", — сказал Путин.