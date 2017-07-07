Азербайджанская диаспора в Кыргызстане направила международным организация обращение в связи с последней армянской провокацией

2017-07-07 21:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Функционирующий в Бишкеке Фонд поддержки политики тюркоязычных государств и общественное объединение азербайджанцев Иссык-Кульской области «Хазар» направили международным организациям и лидером ведущих государств мира обращение в связи с военной провокацией Армении, совершенной четвертого июля в отношении мирного азербайджанского населения села Алханлы Физулинского района.

Как сообщили Trend в пятницу в Госкомитете по работе с диаспорой, в обращении говорится, что, несмотря на то, что Совбезом ООН были приняты четыре резолюции об освобождении оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских земель, оккупационная политика Армении продолжается и сегодня.

"Военно-политическое руководство Армении, избрав в качестве мишени гражданское население, в том числе детей, продолжает свою провокационную деятельность, направленную на усиление напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем провокацию вооруженных сил Армении, совершенную четвертого июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которой погибли и были ранены мирные жители, и призываем международные организации, в том числе ООН, Евросоюз, Совет Европы, Минскую группу ОБСЕ, Организацию исламского сотрудничества и лидеров ведущих государств мира объединить усилия для скорейшего наказания лиц, совершивших эти преступления, избравших своей целью мирных жителей, безвинных детей, женщин, стариков", - говорится в обращении.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)