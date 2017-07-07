Добро пожаловать в ад – ФОТО

2017-07-07 21:25 | www.oxu.az | 3

В Гамбурге устроили погромы протестующие против проведения саммита лидеров G20 антиглобалисты.

Как передает Oxu.Az, участники выступлений бросают в полицейских камни, бутылки, горящие файеры, жгут автомобили и покрышки, бьют витрины магазинов.

Стражи порядка в ответ применяют водометы и рассеивают группы активистов. Массовые беспорядки начались 6 июля с акции «Адский пикник».

Ее участники в последний момент изменили согласованный с властями маршрут шествия и вступили в столкновения с силами спецназа.

В ночь на 7 июля митингующие попытались захватить здание полицейского участка в районе Альтона. Более ста стражей порядка получили ранения, число травмированных со стороны протестующих неизвестно.

По оценкам немецких властей, в беспорядках принимают участие несколько тысяч антиглобалистов.

С.Б.

