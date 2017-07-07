Путин обсудил с Трампом ситуацию на Украине и в Сирии

2017-07-07 21:24 | www.trend.az | 4

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность, передает РИА Новости.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.