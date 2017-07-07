Лавров: “Россия и США договорились о прекращения огня на юге Сирии”

2017-07-07 21:33 | www.apa.az | 4

Россия и США договорились о прекращения огня на юге Сирии с 12:00 по дамасскому времени 9 июля.

Как передает АПА со ссылкой на ТАС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"В зоне Дераа и Эль-Кунейтра) будет действовать режим прекращения огня с 12:00 по Дамаску с 9 июля, - сказал он. - США взяли на себя обязательство соблюдения режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся".