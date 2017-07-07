Россия и США могут объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии

2017-07-07 21:25 | www.trend.az | 4

Россия и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с воскресенья, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс

По данным агентства, прекращение огня должно вступить в силу в полдень девятого июля. Тема прекращения огня была поднята на встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге.

Ранее в четверг Тиллерсон заявил, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи.