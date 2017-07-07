Международное сообщество должно отреагировать на военные провокации Армении - Самир Шарифов

2017-07-07 21:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество, и в частности США, должны отреагировать на военные провокации Армении, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на праздновании Дня независимости США в пятницу.

Он напомнил, что азербайджанские земли уже почти 25 лет находятся под оккупацией Армении.

Шарифов отметил, что решение нагорно-карабахского конфликта в рамках принятых резолюций ООН и возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли безусловно будет способствовать процветанию региона.

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