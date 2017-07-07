Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом

2017-07-07 21:39 | www.oxu.az | 4

Российский президент Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии, конфликт на Украине, а также борьбу с киберпреступностью. Об этом заявил Путин по итогам переговоров с республиканцем в пятницу, 7 июля, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

О подробностях беседы с республиканцем он рассказал премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Из-за того, чтобы переговоры российского и американского президентов затянулись, японскому лидеру пришлось ждать встречи с Путиным около часа.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — сказал российский президент. Он добавил, что обсудил с Трампом также кибербезопасность и борьбу с терроризмом.

Путин также извинился перед премьер-министром Японии за то, что ему пришлось ждать встречи с ним: «И я, и от его имени (американского президента — прим. «Ленты.ру») — мы приносим извинения».

С.Б.

